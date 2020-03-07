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«قطار الحرمين» يُحدد الفئات المستثناة من السفر تحسباً لانتشار فيروس «كورونا»

«قطار الحرمين» يُحدد الفئات المستثناة من السفر تحسباً لانتشار فيروس «كورونا»

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«قطار الحرمين» يُحدد الفئات المستثناة من السفر تحسباً لانتشار فيروس «كورونا»

http://almnatiq.net/?p=840167
المناطق_الرياض

حدد “قطار الحرمين السريع” الفئات المستثناة من السفر عبر القطار تفادياً لانتشار فيروس كورونا الجديد، موضحاً  أنه تم منع سفر المعتمرين وزوار الحرمين وأصحاب التأشيرات السياحية على متنه.

وذكر الحساب الرسمي لقطار الحرمين السريع في موقع” تويتر”، أن الإجراء يأتي وفقًا لبيان وزارة الداخلية، وحفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ووفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، فإنه يمنع السفر للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين على قطار الحرمين السريع، وأشار إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم التالي (920004433).

وأوضح قطار الحرمين الشريفين، أن وزارة السياحة أعلنت عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة مؤقتًا، وذلك حفاظًا على الزائرين وسلامة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات الصحية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأنه بناءً على ذلك يمنع سفر حاملي هذه التأشيرات من السفر عبر قطار الحرمين السريع.

وتابع أنه بناءً على ما تقدم، فإنه يمنع من السفر عبر القطار الفئات التالية:

أولًا: يمنع المسافرون بالتأشيرة السياحية من دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ثانيًا: يمنع مواطني مجلس التعاون والقادمين منها من دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا بتصريح المستثنين.

ثالثًا: يمنع المعتمرين من دخول مكة المكرمة، ومنع زيارة الحرمين الشريفين.

 

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