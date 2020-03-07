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ارتفاع السجلات التجارية النسائية في السعودية49 % في عام .. بلغت 336 ألفا

ارتفاع السجلات التجارية النسائية في السعودية49 % في عام .. بلغت 336 ألفا

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ارتفاع السجلات التجارية النسائية في السعودية49 % في عام .. بلغت 336 ألفا

ارتفاع السجلات التجارية النسائية في السعودية49 % في عام .. بلغت 336 ألفا
http://almnatiq.net/?p=840173
المناطق_الرياض

ارتفع عدد السجلات النسائية المصدرة في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 49 في المائة، إذ أصدرت وزارة التجارة خلال 2019 نحو 111 ألف سجل ليرتفع إجمالي السجلات النسائية إلى أكثر من 336 ألف سجل

وذكرت لـ”الاقتصادية” وزارة التجارة، أن قطاعي الجملة والتجزئة ثم التشييد تصدرا قائمة السجلات النسائية الأكثر إقبالا، تليها أنشطة الإقامة والطعام ثم الصناعات التحويلية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية

وأشارت إلى أنها عملت على تيسير استخراج السجلات للمواطنات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص

وأوضحت الوزارة أن شروط فتح سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال، ذلك في إطار إجراءات تسهيل بدء المشاريع النسائية الجديدة تماشيا مع أهداف “رؤية المملكة 2030”

وتشمل شروط إصدار سجل تجاري، ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما وألا يكون موظفا حكوميا وألا يقل رأس المال عن خمسة آلاف ريال، إضافة إلى التفعيل في خدمة “أبشر”، وتحتسب الرسوم بـ200 ريال للعام، وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام

وأوضحت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور خمس خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي “اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”

وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي تعديلات جديدة على نظام السجل التجاري، بهدف مواكبة المستجدات الدولية وأفضل الممارسات لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة، وهو ما يعكس زيادة في نمو بدء المشاريع التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية

وتهدف هذه التعديلات إلى تيسير إجراءات بدء مشروع تجاري على المرأة على غرار الرجل، عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة

وكانت المملكة حققت المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلا لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020 ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، إذ حصلت على المرتبة 62 متقدمة بـ30 مرتبة عن العام الماضي

ونوه التقرير بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءا بالنشاط التجاري، إذ انتقلت فيه من المرتبة 141 إلى 38، كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86

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