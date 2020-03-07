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الخطوط الجوية الروسية تقلص عدد الرحلات مع إيطاليا وكوريا الجنوبية وفيتنام

الخطوط الجوية الروسية تقلص عدد الرحلات مع إيطاليا وكوريا الجنوبية وفيتنام
http://almnatiq.net/?p=840174
المناطق_وكالات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت” عن تقليص عدد الرحلات من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية وفيتنام في الشهر الجاري

وجاء في بيان للشركة،  أنه سيتم إلغاء بعض الرحلات بين موسكو وبين روما وميلانو خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 28 مارس الجاري

وأضافت الشركة أنه سيتم أيضا تقليص الرحلات من وإلى سيئول بين 10 و26 مارس ومن وإلى هانوي بين 11 و27 مارس

وعزت الشركة تقليص عدد الرحلات إلى “تراجع الطلب”

ويأتي ذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تعتبر إيطاليا وكوريا الجنوبية من الدول الأكثر انتشارا للفيروس في العالم بعد الصين حيث مصدر الفيروس

 

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