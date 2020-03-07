إصابتان كورونا في مؤتمر حضره وزير الخارجية الأمريكي ونائب ترامب

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أعلن لوبي ” آيباك ” المؤيد للاحتلال الإسرائيلي، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره الأخير في واشنطن مصابان بفيروس كورونا المستجد. أعلن لوبي ” آيباك ” المؤيد للاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره الأخير في واشنطن مصابان بفيروس كورونا المستجد

وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونجرس

ونصح اللوبي جميع المشاركين في مؤتمره بالتشاور مع الاطباء إذا ما كانوا مرضى