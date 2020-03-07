28 حالة وفاة جديدة في الصين جراء كورونا المستجد

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سجّلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحّة الوطنيّة

وأضافت اللجنة أنّ عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوباي التي تُعتبر بؤرة تفشّي الفيروس

وتم الإبلاغ عن 25 حالة اصابة جديدة خارج مقاطعة هوباي التي لا تزال تخضع لحجر صحي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الجمعة المئة ألف شخص في كل أنحاء العالم، بعدما أعلنت دول عدّة تسجيل أولى الإصابات على أراضيها

ويُعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير