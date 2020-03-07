ترتيب دوري الخليج العربي بعد الجولة 18.. شباب الأهلي يتعثر في الديربي والعين يقترب

وسط العديد من الأحداث المثيرة، انتهت منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم “موسم 2019-2020”

وتعثر شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة، بالتعادل مع النصر بنتيجة (2-2)، وسجل أحمد خليل وألفارو نيجريدو هدفي كل فريق في المباراة

وحقق الوحدة فوزًا على عجمان بهدف نظيف أحرزه جاسبر، بينما قاد علي مبخوت فريقه الجزيرة للفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف

وفاز العين على الفجيرة بهدفين لهدف، وأحرز جمال معروف ولابا كودجوه هدفي العين، وبنفس النتيجة فاز خورفكان على بني ياس، والوصل على الظفرة، بينما تعادل الشارقة مع حتا بنتيجة (1-1)

ويتزعم شباب الأهلي صدارة دوري الخليج العربي، برصيد 40 نقطة، ويأتي العين في الوصافة بـ37 نقطة، ثم الجزيرة ثالثًا بـ33 نقطة، ثم الشارقة رابعًا بـ32 نقطة، بفارق الأهداف عن الوحدة “الخامس”