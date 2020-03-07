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مقتل 8 من مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب الحديدة

مقتل 8 من مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب الحديدة

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مقتل 8 من مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب الحديدة

مقتل 8 من مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب الحديدة
http://almnatiq.net/?p=840210
المناطق_وكالات

استهدفت القوات اليمنية ناقلة جند حوثية في محافظة الضالع، في الوقت الذي قتل فيه 8 حوثيين أثناء إحباط القوات المشتركة من الجيش الوطني في الساحل الغربي، محاولة تسلل شنتها ميليشيات الحوثي على مواقعها غرب مدينة التحيتا جنوب الحديدة

وفي بيان لقوات “ألوية العمالقة” الحكومية، قالت فيه إن “ميليشيات الحوثي الانقلابية هجرت مواطنين قسرياً من منازلهم في مدينة الحديدة، وحولتها إلى مخازن أسلحة وسجون سرية”

وذكرت أن “ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، اقتحمت اليومين الماضيين، منازل عدد من المواطنين في شارع الستين، بمحيط مبنى الأمن السياسي، بمدينة الحديدة، وطردت منها السكَّان، وحولت بعضها إلى سجون سرية تزج فيها معتقليها”

وأفادت بأن “عناصر الميليشيات احتلت بعض المنازل، وتمركزت على أسطحها، فضلاً عن تخزين كميات من الأسلحة بداخلها، محولة الحي إلى ثكنة عسكرية وتخزين للأسلحة، وحولت منازل الحي إلى معتقلات سرية، بهدف استخدامهم دروعاً بشرية تحسباً لأي ضربات عسكرية محتملة”، معتبرة “ما تقوم به الميليشيات الحوثية تحدياً صارخاً للاتفاقات والقوانين الدولية بتحييد المعتقلين وحمايتهم”

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الجمعة، من “تفكيك عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في إحدى الطرقات الفرعية القريبة من خط كيلو 16، شرق مدينة الحديدة، التي تقع في نطاق مراقبة نقطة الارتباط الثالثة”

بدوره، أكد النقيب هيثم فضل محمد ناصر، قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني بحزام الضالع، أن “القوات الجنوبية المرابطة في جبهات شمال وغرب الضالع في جهوزية كاملة، لمواجهة أي تصعيدات ميدانية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”

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