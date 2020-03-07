حرس الحدود يحبط محاولات تهريب 8 أطنان من الحشيش ويقبض على 3794 مهربا

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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، وحالات الإنقاذ البري والبحري، خلال الفترة من 1/ 1/ 1441هـ إلى 30/ 6/ 1441هـ، أسفرت، – بتوفيق الله – ، عن إحباط عدد من محاولات تهريب ما مجموعه (8275) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(529) طناً و(728) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(289966) حبة مخدرة، كما تم القبض على المتورطين في محاولات تهريبها وعددهم (3794) شخصاً، وذلك بعد رصد دخولهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبين أنه في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية ما مجموعه (479) شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم (369) شخصًا تم إنقاذهم في البحر، و(110) أشخاص تم إنقاذهم على البر .