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ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد إلى 61 حالة في الكويت

ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد إلى 61 حالة في الكويت
http://almnatiq.net/?p=840250
المناطق - الرياض

سجّلت الكويت اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح عدد الحالات المصابة بالفيروس 61 حالة حتى الآن شفيت حالة واحدة منها سابقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الحالات الثلاث كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إيران.

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