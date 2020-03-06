نادي جدة الأدبي يقيم ورشة بعنوان (صوّب) ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي

عادل الزهراني - جدة

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن” يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم الاثنين القادم ورشة بعنوان (صوّب) بالشراكة مع الأندية الأدبية في المنطقة والتي تهدف إلى تصويب وتحرير المراسلات والمخاطبات الرسمية للدوائر الحكومية يقدم الورشة الأستاذ عبدالعزيز قزان. الجدير بالذكر أن هذه المبادرة أقيمت في نادي مكة الأدبي ونادي الطائف الأدبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أكثر من خمس مبادرات اعتمدها النادي الأدبي بجدة وشهدت إقبالاً كبيراً في مقدمتها مبادرة (الأكاديمية الإبداعية) ومبادرة (بلسان عربي).