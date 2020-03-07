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“أكاديمية”: معاهد اللغة في الجامعات السعودية تساعد المبتعثين بنسبة 80 %

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توفر الجهد والمال على المبتعث والدولة وتخفض من تكاليف دراسة اللغة

“أكاديمية”: معاهد اللغة في الجامعات السعودية تساعد المبتعثين بنسبة 80 %

“أكاديمية”: معاهد اللغة في الجامعات السعودية تساعد المبتعثين بنسبة 80 %
http://almnatiq.net/?p=840257
المناطق - الرياض

اكدت متخصصة في إدارة التعليم العالي وتطوير الاعمال بان مستوى معاهد اللغة الإنجليزية في الجامعات السعودية يفوق الموجود في الكثير من دول العالم من حيث بيئة المعاهد التي تساعد بشكل كبير على رفع مستوى التعلم وأداء الاختبارات الدولية المتمثلة في الايلتس ، لما توفره هذه المعاهد من معايير تفوق العالمية في القاعات المتوفرة في المعاهد.

وقالت الاكاديمية والمتخصصة في إدارة التعليم العالي وتطوير الاعمال د.ايمان الحربي : ان المعاهد الموجودة في الجامعات السعودية لها دور كبير في تحسن مستوى اللغة بنسبة تصل الى 80 بالمائة ، وسيكون لها دور اكبر في حال انخرط فيها الطلاب والطالبات الحاصلين على بعثات دراسية خارجية قبل سفرهم لدول الابتعاث ، مما سيوفر الكثير من الجهد والمال على المبتعث ويخفض من تكاليف دراسة اللغة في المعاهد الخارجية ، إضافة الى ان الطالب في حال وصولة لدولة الابتعاث وتم تقييمه في اللغة يكون مستواه عالي ولا يحتاج الا لفترة بسيطة في تعلم إضافات بسيطة من مستويات اللغة المتقدمة .

وقالت ” الحربي ” عقب توقيع اتفاقية شراكه لـ ” idp ” ، الرائدة عالمياً في مجال دعم الابتعاث للطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج والشريك الرسمي عالمياً لعلامة الايلتس ، مع مجموعة انقليش ماستري الغير ربحية والتي تهدف الى تبادل الخبرات بين الطرفين وتقديم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية واختبار الايلتس للطلاب والأكاديميين في عدد من الجامعات السعودية، بان وجود جامعات عالمية في المملكة يؤكد على النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في تطور في اختيار افضل الجامعات والمعاهد لتعليم أبناء وبنات المملكة .

يشار الى ان المملكة استضافت مؤخراً العديد من الجامعات العالمية في الدمام والرياض وجدة لتعريف الطلاب والطالبات ببيئة تعلم اللغة الإنجليزية في الجامعات العالمية وتقديم الكثير من المزايا والعروض.

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