أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع الجلسة الأولى للجنة الحج والزيارة بالمنطقة

المناطق - المدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا، ورفع الجاهزية في المسجد النبوي الشريف من خلال التنسيق والمتابعة للإجراءات المتغيرة وفق المستجدات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ، جاء ذلك خلال ترؤس سمّوه اجتماع الجلسة الأولى للجنة الحج والزيارة بالمنطقة للعام 1441هـ ، وأكد سموه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد النبوي الشريف لخدمة مرتاديه.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات عن الوضع الصحي في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة البرامج التي تنفذها الجهات الحكومية والاستعدادات والجاهزية، ودور مركز القيادة والتحكم في متابعة كافة الإجراءات والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية والمستلزمات الوقائية وإدارة السعة السريرية بكفاءة عالية بالإضافة إلى تمركز فرق الفرز في المنافذ الجوية والبرية لتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص .

واطلّع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع على التدابير الوقائية التي تُطبقها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمصلين والالتزام بتوصيات الجهات الصحية .