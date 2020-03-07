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الوكالة الدولية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ4.5%

الوكالة الدولية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ4.5%

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الوكالة الدولية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ4.5%

الوكالة الدولية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بـ4.5%
http://almnatiq.net/?p=840276
المناطق - وكالات

أشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% منذ تموز/يوليو 2019، مؤكداً ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% إلى 1020.9 كلغ.

كما ذكرت الوكالة أن إيران تواصل نشاطات التخصيب في مفاعل فورد، وفق ما أفاد مراسل “العربية” اليوم السبت.

إلى ذلك أعلنت أن إيران لم تجب على أسئلة بشأن العثور على جسيمات يورانيوم في موقع غير معلن، لافتة إلى ارتفاع مخزون إيران من الماء الثقيل إلى 132.7 طناً مترياً.

وتبحث الوكالة الدولية الاثنين خفض إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

الوكالة تحذر

يذكر أن الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي المتعثر مع القوى الكبرى، كانت حذرت الثلاثاء من عدم تعاون إيران في توضيح ما تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة ومواد تعود إلى أوائل العقد الماضي.

وكانت إيران قد أعلنت في يناير/كانون الثاني من أنها ستنسحب من اتفاقية حظر الانتشار إذا أحال الأوروبيون طهران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي.

وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع معظم العقوبات الدولية المفروضة عليها لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.

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