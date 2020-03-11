“صندوق النقد” يطالب بسياسات مالية عالمية في مواجهة “كورونا”

المناطق - الرياض

دعت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، صناع السياسة النقدية والاقتصادية في العالم إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية موجهة لمساعدة المستهلكين والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقا لـ”الألمانية” قالت جيتا جوبينتا كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق، إنه على البنوك المركزية الاستعداد لتوفير السيولة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية وبخاصة تلك التي تقدم قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة والأشد عرضة لتداعيات انتشار الفيروس.

وأضافت أن إجراءات التحفيز النقدي الأوسع نطاقا من جانب البنوك المركزية مثل خفض أسعار الفائدة وشراء السندات والأصول المالية يمكن أن تعزز الثقة وتدعم الأسواق المالية إذا ظهرت مخاطر تدهور الأوضاع المالية في الأسواق.

وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن الحكومات والبنوك المركزية في عديد من الدول الكبرى تحركت في الأسبوع الماضي لمواجهة تداعيات كورونا، حيث خفض بنك كندا المركزي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. كما تدرس الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا رصد أكثر من 54 مليار دولار لدعم الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكانت كريستينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تتحول نحو مزيد من السيناريوهات الرهيبة، مع الانتشار واسع النطاق للفيروس وصعوبة التنبؤ بآثاره.

ورصد صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار لمساعدة الدول في التعامل مع كورونا بما في ذلك 10 مليارات دولار دون فائدة للدول الأشد فقط.

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه سيعقد مؤتمرا عبر الفيديو لقادة دول الاتحاد الأوروبي لتنسيق الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-). وكتب ميشيل على موقع تويتر “نحتاج إلى التنسيق من أجل حماية صحة مواطنينا”.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحرك صحي وبحثي واقتصادي منسق، وكتب على تويتر “في مواجهة كوفيد 19-، الوحدة تعني القوة”.

وأوضح برونو لو مير وزير الاقتصاد الفرنسي، أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19-) من المتوقع أن يتسبب في آثار اقتصادية على فرنسا تساوي عدة أعشار من النقاط المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح لو مير أن التأثير “عنيف” على القطاعات الأكثر تضررا، حيث سجل متعهدو التغذية انخفاض العائدات 60 في المائة، كما تراجعت العائدات 30 في المائة إلى 40 في المائة في قطاع الفنادق و25 في المائة في المطاعم.

وقال الوزير إن الشركات المتأثرة ستكون قادرة على طلب لتأجيل سداد الدفعة المقبلة من الرسوم الاجتماعية المستحقة في 15 آذار (مارس)، وذلك ببساطة عن طريق إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى السلطات. وسيكون هناك أيضا تسهيلات ضريبية للشركات المتضررة. وفي وقت سابق، عدل البنك المركزي الفرنسي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2020 بخفضه من 0.3 في المائة إلى 0.1 في المائة.