شرطة الشرقية: نتائج الفحص الحيوي أكدت عدم وجود علاقة وراثية بين المدعي نوري حبتور والمواطن الذي يدّعي بأنه ابنه المفقود

المناطق - واس

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عدم صحة ما يتم تداوله عن ادعاء المقيم نوري يسلم حبتور، من الجنسية اليمنية، بالاشتباه بكون أحد المواطنين ابنه الذي تقدم ببلاغ عن فقدانه بتاريخ 8 / 5 / 1417هـ.

وأوضح أن نتائج الفحص الحيوي الذي سبق أن أجرته الجهات المختصة عام 1440هـ، وكذلك الفحص الحيوي الاستثنائي الذي تم إجراؤه، تنفيذاً للأمر الصادر من سمو أمير المنطقة الشرقية، للإدارة العامة للأدلة الجنائية، أكدت جميعها عدم وجود علاقة وراثية تربط المدعي / نوري يسلم حبتور، بالمواطن الذي يدّعي بأنه ابنه المفقود.