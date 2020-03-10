450 عاملًا لتعقيم المسجد الحرام يوميًا

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تقوم رئاسة شؤون الحرمين المسجد الحرام ممثلة بإدارة التطهير والسجاد يوميا بتعقيم المسجد الحرام بمعقمات صديقة للبيئة لضمان عدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان, وذلك ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد ( كوفيد-19) إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.

وتأتي الخطط الاحترازية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونيه مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

وقامت الرئاسة العامة بتوزيع عمال التعقيم على مدى (24) ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهميه بالغة للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام, حيث تجرى الاختبارات اللازمة للمعقمات والمنظفات قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.