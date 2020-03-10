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التحول الرقمي للتوثيق.. يغني 9047 مستفيدًا عن زيارة كتابات العدل يوميًا

التحول الرقمي للتوثيق.. يغني 9047 مستفيدًا عن زيارة كتابات العدل يوميًا

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التحول الرقمي للتوثيق.. يغني 9047 مستفيدًا عن زيارة كتابات العدل يوميًا

التحول الرقمي للتوثيق.. يغني 9047 مستفيدًا عن زيارة كتابات العدل يوميًا
http://almnatiq.net/?p=841344
المناطق - واس

كشف مركز العمليات العدلي عن إجمالي العمليات الإلكترونية التي تمت دون الحاجة لزيارة كتابات العدل خلال الشهر المنصرم، التي بلغت نحو 120 ألف عملية، أغنت قرابة الـ190 ألف مستفيد (أطراف الوكالات وخدمات التوثيق كافة) عن الحضور، ما يعادل أكثر من 9047 مستفيدًا يومياً كان حضورهم إلزامياً في السابق.
وأشارت مؤشرات مركز العمليات العدلي إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة دون الحاجة لزيارة المستفيدين خلال الشهر المنصرم بلغت نحو 120 ألف عملية منها قرابة الـ70 ألف عملية لإصدار الوكالات الإلكترونية بمعدل يقارب الوكالتين في الدقيقة (وهي خدمة متاحة على مدار الساعة)، فيما تنوعت الـ50 ألف عملية بين فسخ للوكالات أو تحديث للصكوك وغيرها من الخدمات الإلكترونية للتوثيق.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق العام المنصرم التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءاً من 10 ربيع الأول 1440 هـ.
مما يذكر أن وزير العدل قد أطلق العديد من الخدمات في قطاع التوثيق العام المنصرم، من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، وكذلك لن يكون المستفيد مضطراً لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة “أبشر”.
وبينت وزارة العدل أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب الـ 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق، لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.

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