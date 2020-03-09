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أمير منطقة جازان يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أمير منطقة جازان يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
http://almnatiq.net/?p=841348
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة، اليوم، معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، ووفدًا من فريق الهيئة، وذلك بحضور وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله بن صالح المديميغ.
ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بمعالي محافظ هيئة  الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
كما ناقش سمو أمير جازان مع محافظ الهيئة عددا الموضوعات ومنها ضرورة توفير كافة الخدمات بالمنطقة وتغطية المحافظات والمراكز بالألياف البصرية وترقية ابراج الخدمة الحالية ودعم الإنترنت عالي السرعة ورفع سعة التغطية خلال المواسم في المواقع عددا من السياحية وجزر فرسان والمناطق الجبلية  وخدمة إصدار اجهزة تتبع الصيادين بالمنطقة.
مشيدًا سموه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظه الله – لكل مافيه راحة المواطنين وتقديم كافة الخدمات عبر برنامج جودة الحياة والتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

عقب استمع سموه ، خلال اللقاء لنبذةٍ عن مجالات عمل الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية في الارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد وقطاع التقنيات الناشئة، إضافةً إلى حماية أسواقها وجذب الاستثمار لها، بما يمكَّن التحول الرقمي في المملكة ويسهم في تحقيق التوسع المستدام في مختلف القطاعات.
كما اطلع سموه على خطط تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بالمنطقة خلال عام 2020م، ومن ذلك زيادة وترقية 749 برجاً للاتصالات في المنطقة بنسبة تقدر بـ %70 من عدد الأبراج، ووصول عدد نقاط الواي فاي Wi-Fi إلى 935 نقطة.
ومن جهته قدم معالي محافظ الهيئة شكره لسمو أمير منطقة جازان على ما يوليه من اهتمامٍ بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد، مشيدًا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة من قيادتنا الرشيدة.
حضر اللقاء مدير فرع شركة الاتصالات السعودية بجـــازان المهندس عبدالرحمن زيلعي.

 

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