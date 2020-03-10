أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثًا

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, العقيد منصور بن عبدالله الحجيلان بعد تعيينه مديراً للتحريات الإدارية بمنطقة الرياض.

وتمنى سموه للعقيد الحجيلان التوفيق، منوهاً بأهمية دور إدارة التحريات في ضبط حالات الفساد الإداري، وتطوير المنظومة الرقابية، ميبينًا أن ذلك يأتي إيمانًا بالأثر الذي يترتب على الفساد من تعطيل للتنمية وإهدار للمقدرات.

وأكد الأمير فيصل بن بندر أهمية دور الهيئة في توعية العاملين في القطاع الحكومي بالأنظمة والتعليمات، وتوعيتهم بسبل الإبلاغ عن حالات الفساد، متمنيًا لمنسوبي التحريات الإدارية التوفيق والنجاح في عملهم.