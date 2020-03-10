احدث الأخبار

فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة
الرياضة
 مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الالكتروني خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت
منطقة المدينة المنورة
 أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثًا
منطقة الرياض
 السواحه: موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تعزز الاقتصاد الرقمي
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
منطقة جازان
 التحول الرقمي للتوثيق.. يغني 9047 مستفيدًا عن زيارة كتابات العدل يوميًا
أبرز المواد
 450 عاملًا لتعقيم المسجد الحرام يوميًا
أبرز المواد
 شرطة الشرقية: نتائج الفحص الحيوي أكدت عدم وجود علاقة وراثية بين المدعي نوري حبتور والمواطن الذي يدّعي بأنه ابنه المفقود
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يدين سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم
أبرز المواد
 المملكة تحث ميانمار على احترام القانون الدولي
أبرز المواد
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعلن عن 21 تقنية عسكرية يستهدفها القطاع المحلي بحلول 2030
أبرز المواد
 ردا على دعوة وزير الطاقة الروسي.. الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لا حاجة لاجتماع لأوبك+ في غياب اتفاق على كيفية التعامل مع أزمة سوق النفط
أبرز المواد
فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة

فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة

الرياضة
مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الالكتروني خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت

مدير الجامعة الإسلامية المكلف يتفقد سير عمل التعليم الالكتروني خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت

منطقة المدينة المنورة
أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثًا

أمير الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثًا

منطقة الرياض
السواحه: موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تعزز الاقتصاد الرقمي

السواحه: موافقة مجلس الوزراء على البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات تعزز الاقتصاد الرقمي

منطقة الرياض

فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة

فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة
http://almnatiq.net/?p=841362
المناطق - أبوظبي

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن فتح باب الترشيحات لجائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة أمام الفئات المشمولة بالجائزة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لتكريم التميّز والتفوق الرياضي وأصحاب الإنجازات في عالم الرياضة النسائية يوم 17 نوفمبر القادم في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي بحضور أبرز الأسماء والشخصيات الرياضية العالمية.

 

وتعد الجائزة أحد أكثر الجوائز الدولية تميزاً في المنطقة، وهي تستقطب أنظار الوسط الرياضي العالمي وتكرّم الإنجازات الرياضية خلال كل أربع سنوات ضمن ثلاثة فئات رئيسية تشمل الأفراد، والاتحادات والشركات، وشخصية العام الرياضية، حيث يتم تقديم 15 جائزة تتوزع على الفئات الثلاثة لتكريم الرياضيين والرياضيات المميزين ومن أصحاب الهمم، والفرق الرياضية، والمدربين، والقادة، ووسائل الإعلام، وأفضل استخدامات التكنولوجيا والابتكار في الرياضة، وأفضل إنجازات أبحاث التطوير الرياضي، وأفضل المبادرات الرياضية وبرامج تنمية الناشئين.

 

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأن تنظيم ومنح هذه الجائزة المتميزة يعكس حرص واهتمام “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بدعم وتكريم التميز في عالم الرياضة، وتمكين وتشجيع الرياضين والرياضيات على تحقيق الإنجازات. وأن الجائزة تشكل جزءاً من رؤية أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بتنظيم الفعاليات التي تستقطب أنظار العالم، وتكرّم الأداء المتميز، وتحتفي بالمبدعين في عالم الرياضة من مختلف الأعمار والقدرات والخلفيات الثقافية.

 

وأوضح بأن جائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة البالغ قيمتها 1.25 مليون درهم، تشكل منصةً عالمية تجمع أهم وأبرز الشخصيات والأسماء الرياضية للاحتفاء بالتميز، ولتعزيز وتحفيز العمل المشترك لتطوير الرياضة عالمياً، والنهوض بالرياضيين والرياضيات على مختلف المستويات والمنصات العالمية، كما تسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لدعم الريادة والابتكار والإبداع الرياضي.

 

يذكر بأن تقديم الجائزة يأتي ضمن فعاليات “أسبوع المرأة في الرياضة” الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر القادم في العاصمة أبوظبي، ويشهد تنظيم النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة يومي 16 و17 نوفمبر، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والتعليمية المتاحة لكافة أفراد المجتمع. وسيتم الكشف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل وبرامج أجندة الفعالات، ويمكن التسجيل ومتابعة المستجدات عبر الموقع الإلكتروني www.WomenInSports.ae ومختلف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث.

روابط ذات صلة

النصر يستضيف الرائد غداً ضمن مواجهات الجولة الـ 22

النصر يستضيف الرائد غداً ضمن مواجهات الجولة الـ 22
تعليق دوري كرة القدم الإيطالي بسبب فيروس كورونا

تعليق دوري كرة القدم الإيطالي بسبب فيروس كورونا
وزير الرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*