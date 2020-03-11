نيويورك تغلق المدارس والأمم المتحدة تعلق الزيارات بعد تفشي “كورونا”

المناطق - الرياض

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوكو اليوم عن إغلاق المدارس وأماكن التجمعات الكبيرة لمدة أسبوعين تبدأ من الخميس القادم، كجزء من حملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد, في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الولاية اليوم إلى 173 حالة.

وقال حاكم الولاية: إن معظم الحالات كانت في مقاطعة ويستشيستر بـ (108) حالات مصابة بالفيروس، فيما يعتقد أنها مركز انتشار الفيروس في الولاية التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة.

ومن جهتها أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية المجاورة لولاية نيويورك عن أول حالة وفاة اليوم، لرجل يبلغ من العمر 69 عاماً، بحسب السلطات الصحية، التي أشارت إلى أنه كان مريضاً بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

ودفع الانتشار السريع لفيروس كورونا الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة في محاولة للحد من انتشار المرض، من أبرزها إغلاق مدارس وجامعات في ولايات عديدة وتوجيه دعوات للمواطنين الأمريكيين بتوفير الأدوية والغذاء كإجراء احترازي, ومن بين تلك الولايات نيويورك وكاليفورنيا وميريلاند ومقاطعة كولومبيا بعد اكتشاف حالات إصابة لطلاب أو لعائلاتهم.

ودعت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية مواطنيها الأكثر عرضة للمرض، وتحديداً كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى تخزين الغذاء والدواء والاستعداد للبقاء في المنزل.

وبدورها قررت الأمم المتحدة تعليق زيارات السياح لمقرها الرئيس في نيويورك ابتداءً من اليوم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك في بيان صادر عن المنظمة: إنه لم تسجّل أي إصابة حتى الآن في صفوف نحو 300 موظف يعملون في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

ووصل الفيروس بحسب معلومات وزارة الصحة إلى 36 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، بـ 773 إصابة على الأقل، وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة إلى 26 حتى منتصف نهار اليوم الثلاثاء.