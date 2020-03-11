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قصف للجيش اليمني على الحوثي في الضالع.. وغارات جوية في حجة

قصف للجيش اليمني على الحوثي في الضالع.. وغارات جوية في حجة
http://almnatiq.net/?p=841556
المناطق - الرياض

قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهة الفاخر غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.
وأوضح موقع ) سبتمبر نت ( الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف استهدف مخزنين للأسلحة تابعة للمليشيا في منطقة حبيل العبدي شمالي منطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة، مما أدى إلى تدميرهما، ومصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية.
وفي ذات السياق أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، في جبهة كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن.
وفي محافظة حجة استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مديريتي حرض ومستبأ شمال المحافظة.
وأسفرت تلك الغارات الجوية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير آليات قتالية وعربات تابعة لها.

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