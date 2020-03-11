تعديلات دستورية تتيح للرئيس بوتين إعادة الترشح في الانتخابات

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وافق مجلس الدوما الروسي ( المجلس الأدنى بالبرلمان ) اليوم على إجراء تعديلات دستورية، تتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين إعادة الترشح في الانتخابات.

ونقلت وكالة ( انترفاكس ) الروسية للأنباء عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوله: “إن 383 نائبًا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، و43 امتنعوا عن التصويت” مضيفًا أنه جرى التصويت على 390 تعديلًا دستوريا.