وافق مجلس الدوما الروسي ( المجلس الأدنى بالبرلمان ) اليوم على إجراء تعديلات دستورية، تتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين إعادة الترشح في الانتخابات.
ونقلت وكالة ( انترفاكس ) الروسية للأنباء عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوله: “إن 383 نائبًا صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، و43 امتنعوا عن التصويت” مضيفًا أنه جرى التصويت على 390 تعديلًا دستوريا.
تعديلات دستورية تتيح للرئيس بوتين إعادة الترشح في الانتخابات
وافق مجلس الدوما الروسي ( المجلس الأدنى بالبرلمان ) اليوم على إجراء تعديلات دستورية، تتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين إعادة الترشح في الانتخابات.
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