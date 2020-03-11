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“الزكاة والدخل” تضبط بعض المخالفات الضريبية في قطاع التجزئة

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“الزكاة والدخل” تضبط بعض المخالفات الضريبية في قطاع التجزئة

“الزكاة والدخل” تضبط بعض المخالفات الضريبية في قطاع التجزئة
http://almnatiq.net/?p=841706
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 22 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار حملتها الرقابية الحالية على عدد من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، حيث هدفت هذه الحملة إلى التأكد من التزام تلك المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملات الميدانية التي نفذتها الفرق المختصة بالهيئة 84 موقعاً في مدينة الرياض، حيث تم رصد عدد من المخالفات الضريبية، تنوّعت بين عدم تحصيل الضريبة المستحقة، وعدم وجود الرقم الضريبي على المنتجات، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية.

ومن خلال تلك الحملات الميدانية، تسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق الضريبة المضافة، ومتابعة كيفية تطبيق المنشآت لها، إضافة إلى ضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات ضريبة القيمة المضافة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لكافة المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، إضافةً إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).

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