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وزارة الصحة المغربية : تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية : تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=841708
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا، لدى زوجة وابن السائح الفرنسي الذي تم تأكيد إصابته أول أمس بمدينة مراكش التي قدم إليها من فرنسا برفقة أفراد من أسرته.
وأوضحت الوزارة أنه بهاتين الإصابتين يرتفع عدد المصابين إلى خمسة أشخاص من ضمنهم حالة وفاة واحدة تم تسجيلها يوم أمس الثلاثاء.

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