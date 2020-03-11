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وفاة أربعيني سعودي بعد تعرضه للدغة أفعى سامة كان يربيها

وفاة أربعيني سعودي بعد تعرضه للدغة أفعى سامة كان يربيها
http://almnatiq.net/?p=841717
المناطق_جازان

لقي سعودي في العقد الرابع من عمره، مصرعه، بعد تعرضه للدغة أفعى سامة كان يقوم بتربيتها في منزله بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية

وأفادت مصادر بأن المتوفى هوايته تربية الثعابين والأفاعي السامة وبعض الحيوانات منذ 20 عام، وأحضر الأفعى التي تسببت في مقتله من جبال جازان إلى منزله قبل شهر تقريباً، حيث يقضي أغلب يومه في رعايتها رغم تحذير أشقائه وأصدقائه

وأضافت: لكن تلك الرعاية كانت نهايتها الإثنين، عندما قدم لها وجبتها كالمعتاد، لتباغته بلسعة لم تمهله حتى الوصول للمستشفى لإنقاذ حياته.

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