أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.
وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.
شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية
أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.
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