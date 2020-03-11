شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية

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أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي ، حيث اُستُكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية وإجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، مشيرةً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة -ولله الحمد- ويستعد للخروج من مستشفى القطيف المركزي.

وجدّدت الصحة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع الرقم 937 بهذا الخصوص.