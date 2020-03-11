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الأهلي يخسر أمام التعاون.. وأبها يتغلب على مضيفه الفيحاء

الأهلي يخسر أمام التعاون.. وأبها يتغلب على مضيفه الفيحاء
http://almnatiq.net/?p=841842
المناطق - الرياض

فاز فريق التعاون على ضيفه الأهلي بهدف دون رد ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم التعاون في الشوط الأول عند الدقيقة 9 عن طريق لاعبه نيلدو بترولينا من تسديدة قوية .
ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس ، فيما بقي رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثالث.

فيما فاز فريق أبها على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم أبها في الشوط الأول عند الدقيقة 29 عن طريق لاعبه سعد بقير، قبل أن يضيف زميله عبدالله القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة 79 من الشوط الثاني .
ورفع أبها رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

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