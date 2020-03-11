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محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

المنطقة الشرقية

محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=841853
المناطق - فهد المريخي

رأس سعادة محافظ بحرة الأستاذ رجاء بن دخيل الله السلمي اليوم اجتماع المجلس المحلي فى الجلسة الثانيه للعام 1441هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .
حيث بدأ الاجتماع بكلمة لسعادة المحافظ رحب فيها بجميع الأعضاء سائلًا الله أن يوفق الجميع لما فيه صالح المحافظة وأهلها، كما ثمن سعادة المحافظ في كلمته جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله في الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لسلامة المواطنين والمقيمين.
كما شكر سعادته بإسمه وبإسم جميع الأعضاء رئيس المجلس المحلي السابق الأستاذ خالد البقمي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، سائلًا الله له التوفيق في عمله الجديد.
هذا وتم خلال الاجتماع استعراض محضر الجلسة السابقة ومناقشة المشاريع المتعثرة واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها. كما ناقش المجلس خلال الإجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول الاجتماع، ووافق على العديد من التوصيات المقترحة .
ودعا المحافظ مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي للتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين بالمحافظة ، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائمًا على راحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

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