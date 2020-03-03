مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة

المناطق - خالد الضبيبي

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية الى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة الى متغيرات جويه قد يصحبها امطار رعديه ورياح مثيرة للاتربة على عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٧-٧-١٤٤١ هـ وحتى يوم الاحد القادم بإذن الله تعالى .

‏‎ذكر ذلك المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد/ فهدبن الاسمر العنزي والذي أهاب بالإخوة المواطنين والمقيمين متابعة ما يصدر من تنبيهات و إرشادات لهذه الحالة الجوية من المديرية العامة للدفاع المدني في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للاطلاع علی ارشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجويه بمشيئة الله تعالى مع تمنياتنابالسلامة للجميع .