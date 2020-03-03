احدث الأخبار

مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 مشروع للمبيعات في قطاع التجزئة يحقق المركز الأول في مسابقة الشركات الناشئة في السعودية
أبرز المواد
 الأهلي يخسر أمام التعاون.. وأبها يتغلب على مضيفه الفيحاء
أبرز المواد
 شائعات منشرة حول فيروس “كورونا”.. لا تصدقها
أبرز المواد
 مصر على موعد مع أمطار وسيول “غير مسبوقة”
أبرز المواد
 تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما بالمملكة حتى إشعار أخر
أبرز المواد
 شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالسعودية
أبرز المواد
 فرع وزارة الموارد البشرية بتبوك ينظم ورشة عمل بعنوان “الاستعدادات لفايروس كورونا المستجد” بالتعاون مع صحة المنطقة
منطقة تبوك
 منظمة الصحة العالمية: يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي
أبرز المواد
 جامعة تبوك تدعو المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية إلى مطابقة بياناتهم بدءاً من الغد
منطقة تبوك
 الكويت تعلق معظم رحلات الركاب الجوية وتعلن إجازة رسمية في البلاد حتى 26 مارس بسبب كورونا
أبرز المواد
مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة

مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة

منطقة الحدود الشمالية
محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ بحرة يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

المنطقة الشرقية
مشروع للمبيعات في قطاع التجزئة يحقق المركز الأول في مسابقة الشركات الناشئة في السعودية

مشروع للمبيعات في قطاع التجزئة يحقق المركز الأول في مسابقة الشركات الناشئة في السعودية

أبرز المواد
الأهلي يخسر أمام التعاون.. وأبها يتغلب على مضيفه الفيحاء

الأهلي يخسر أمام التعاون.. وأبها يتغلب على مضيفه الفيحاء

أبرز المواد

مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة

مدني الشمالية يحذر من التقلبات الجوية التي قد تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=841858
المناطق - خالد الضبيبي

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية الى أخذ الحيطة والحذر حيث تشير التقارير الواردة من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة الى متغيرات جويه قد يصحبها امطار رعديه ورياح مثيرة للاتربة على عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الحدود الشمالية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٧-٧-١٤٤١ هـ وحتى يوم الاحد القادم بإذن الله تعالى .
‏‎ذكر ذلك المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد/ فهدبن الاسمر العنزي والذي أهاب بالإخوة المواطنين والمقيمين متابعة ما يصدر من تنبيهات و إرشادات لهذه الحالة الجوية من المديرية العامة للدفاع المدني في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للاطلاع علی ارشادات السلامة في مثل هذه الحالات وكذلك التغيرات التي تطرأ على الأحوال الجويه بمشيئة الله تعالى مع تمنياتنابالسلامة للجميع .

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يدشن إدارة خدمة العملاء وبيئة العمل بأمانة المنطقة

أمير الحدود الشمالية يدشن إدارة خدمة العملاء وبيئة العمل بأمانة المنطقة
أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة

أمير ⁧‫ الحدود الشمالية‬⁩ يُدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني‬⁩ بالمنطقة
مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات الأسبوع الوطني والخليجي للموهبة والإبداع 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*