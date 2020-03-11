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السفير المعلمي يقدم تعازي وفد المملكة لوفد البيرو في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

السفير المعلمي يقدم تعازي وفد المملكة لوفد البيرو في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

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السفير المعلمي يقدم تعازي وفد المملكة لوفد البيرو في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة

السفير المعلمي يقدم تعازي وفد المملكة لوفد البيرو في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=841861
المناطق - واس

قدم معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم، تعازي وفد المملكة في وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، وذلك في مقر الوفد الدائم لجمهورية البيرو في نيويورك.
وكان وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة قد أوصل في وقت سابق من هذا الأسبوع برقيتي العزاء والمواساة اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لمعالي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي عبرا فيها عن خالص عزائمها ومواساتهما للأمين العام ولأسرة الفقيد.
يذكر أن الأمين العام الأسبق خافيير بيريز دي كوييار تولى منصب الأمين العام لفترتين متتاليتين من العام ١٩٨٢ م وحتى ١٩٩٢م.
رافق معاليه رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في وفد المملكة السكرتير الأول محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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