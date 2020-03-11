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الدكتور منزلاوي يلتقي بنائب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة

الدكتور منزلاوي يلتقي بنائب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=841864
المناطق - واس

التقى نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي اليوم، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بنائب المندوب الدائم في وفد جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبيدة عبدالله الدندراوي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية.
حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بوفد المملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.

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