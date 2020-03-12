احدث الأخبار

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران
أبرز المواد
 العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة
أبرز المواد
 بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه
أبرز المواد
 الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر
أبرز المواد
 أمر قضائي جديد بحق رونالدينيو.. ولغز كبير يحتاج لحل
أبرز المواد
 الخارجية تؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه
أبرز المواد
 بعد كورونا.. إقليم كندي يستيقظ على “كارثة” عمرها 13 عاما
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم ٢١ مصري
أبرز المواد
 لماذا يجب شراء البيض الأبيض وليس البني؟
أبرز المواد
 فيروس كورونا يهدد “هوليوود”.. وفيلم جيمس بوند أول الضحايا
أبرز المواد
 هل يتأثر فيروس “كورونا” سلبا بارتفاع درجة الحرارة؟
أبرز المواد
 علماء يكتشفون ثقبا أسود أكبر من الشمس بمليار مرة
أبرز المواد
خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران

أبرز المواد
العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

أبرز المواد
بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

أبرز المواد
الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

أبرز المواد

الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم ٢١ مصري

الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم ٢١ مصري
http://almnatiq.net/?p=841896
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، كما أعلنت “الصحة” عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).
وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.
وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران .
وذكرت الوزارة أن الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.
وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.
وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز “اتصال الصحة 937”.
كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

روابط ذات صلة

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران
العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة
بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*