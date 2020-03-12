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الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

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الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر
http://almnatiq.net/?p=841901
المناطق - الرياض

أعلنت الدنمارك أنه سيتم إغلاق جميع المدارس العامة ودور الحضانة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل ولمدة اسبوعين في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن في تصريحات للصحفيين اليوم ” إن موظفي الحكومة الذين ليس لديهم ما يسمى بمهام حيوية سيمكثون في منازلهم اعتبارًا من يوم الجمعة، وأن الحكومة تقوم بإعداد تشريع طارئ لحظر كل التجمعات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص”.
كما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مساء اليوم إغلاق كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
وقال كونتي في خطاب تلفزيوني اليوم ” إنّنا نغلق المتاجر والمطاعم، وأنّ “مفعول هذا الجهد سيظهر في الأيام الـ14 المقبلة”.

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