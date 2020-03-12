بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

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بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة، التقطت عدسة “واس” ومن مواقع متباينة التضاريس ” الساحل، الصحراء، الوادي ” بمحافظة الوجه مشاهد لحركة مسارات النجوم باتجاه نجم الشمال.

وأظهرت اللقطات جمال السماء ليلاً, والنجوم متناثرة تملأ الكون بضيائها خلال تتبع نجم الشمال والنجوم الأخرى من حوله في ظاهرة لا تحدث إلا في أول وآخر الشهر الهجري .