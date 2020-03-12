العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

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اغتال مسلحون مجهولون ناشطًا مدنيًا ومحاميًا في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان بجنوب العراق.

وأفاد مصدر أمني محلي أن مسلحين مجهولون أطلقوا النار على الناشط عبدالقدوس قاسم, والمحامي كرار عادل أثناء مرورهما بسيارتهما في منطقة الحي الصناعي بمدينة العمارة مما أدى إلى مقتلهما في الحال, فيما لاذ الجناة بالفرار.

وتابع المصدر : سارعت قوة أمنية إلى إغلاق مكان الحادث, وفتحت تحقيقًا في ملابساته،كما نقلت جثتي القتيلين إلى الطب العدلي.