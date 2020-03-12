احدث الأخبار

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران
أبرز المواد
 العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة
أبرز المواد
 بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه
أبرز المواد
 الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر
أبرز المواد
 أمر قضائي جديد بحق رونالدينيو.. ولغز كبير يحتاج لحل
أبرز المواد
 الخارجية تؤكد حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه
أبرز المواد
 بعد كورونا.. إقليم كندي يستيقظ على “كارثة” عمرها 13 عاما
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بينهم ٢١ مصري
أبرز المواد
 لماذا يجب شراء البيض الأبيض وليس البني؟
أبرز المواد
 فيروس كورونا يهدد “هوليوود”.. وفيلم جيمس بوند أول الضحايا
أبرز المواد
 هل يتأثر فيروس “كورونا” سلبا بارتفاع درجة الحرارة؟
أبرز المواد
 علماء يكتشفون ثقبا أسود أكبر من الشمس بمليار مرة
أبرز المواد
خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران

أبرز المواد
العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

أبرز المواد
بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

أبرز المواد
الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

أبرز المواد

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران

خبراء أمميون يؤكدون ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الصحفيين وحرية الصحافة بإيران
http://almnatiq.net/?p=841916
المناطق - الرياض

أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء استهداف الصحفيين من قبل النظام الإيراني.
وفي بيان صادر اليوم، أشار الخبراء إلى أن الصحفيين العاملين في عدد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية خارج إيران، يواجهون التهديدات والتحقيقات الجنائية والمراقبة غير القانونية وتجميد الأصول والتشهير والمضايقة من قبل السلطات الإيرانية، إلى جانب استهداف العديد منهم بسبب التحدث علانية بشأن المضايقات التي يواجهونها وسعيهم للحصول على الحماية من الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن عائلات الصحفيين المقيمة في إيران، واجهت مضايقات وتخويفا من قبل السلطات الإيرانية، ففي بعض الحالات حُرم أفراد هذه الأسر من حريتهم واحتجزوا في ظروف مهينة.
وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم النظام الإيراني إلى وقف التخويف والمضايقة والتهديدات، بما في ذلك تهديدات بالقتل، ضد صحفيي “بي بي سي” وصحفيين آخرين يعملون خارج إيران لصالح وسائل إعلام إخبارية ناطقة باللغة الفارسية، فضلا عن أعمال انتقامية ضد أفراد أسرهم في إيران، وهو ما قد يشكّل انتهاكات متعددة لالتزامات إيران الدولية بحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
وحث بيان الخبراء جميع الدول التي يقيم فيها هؤلاء الصحفيون، مثل المملكة المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية في تنفيذ الضمانات لحماية سلامة الصحفيين وعائلاتهم.

روابط ذات صلة

العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة

العراق.. مسلحون مجهولون يغتالون ناشطا مدنيا ومحاميا في العمارة
بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه

بالصور .. النجوم تتلألأ بضيائها في سماء محافظة الوجه
الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

الدنمارك تغلق المدارس .. وإيطاليا تغلق المتاجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*