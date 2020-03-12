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أمير الحدود الشمالية يوّجه برفع مستوى الوعي لمواجهة فيروس كورونا وتأجيل جميع الفعاليات والملتقيات

أمير الحدود الشمالية يوّجه برفع مستوى الوعي لمواجهة فيروس كورونا وتأجيل جميع الفعاليات والملتقيات
http://almnatiq.net/?p=841922
المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية, وأمانة المنطقة، وجامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم ، والمعاهد التقنية والمهنية، برفع مستوى الوعي لدى أبناء المنطقة لمواجهة فيروس كورونا من خلال زيادة الجهود التوعوية، ورفع مستوى النظافة بكافة الأماكن، وتوفير كافة متطلبات نظافة الأفراد من مواد مطهرة وغيرها .
كما وجه سموه بإيقاف وتأجيل جميع المناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بمنطقة الحدود الشمالية حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات .
وأشاد سموه بالشؤون الصحية بالمنطقة والتي جهزت أربعة منصات تحكم ومحجر صحي بسعة مائة سرير وعناية مركزة خلال مدة وجيزة، إضافة لما تقوم به من لمراقبة الفرز البصري بجميع مستشفيات المنطقة من خلال كاميرات التحكم بغرف المراقبة، مثمناً سموه الدور الكبير الذي يقوم به العاملون بالقطاع الصحي بكل مسؤولية وأمانة واقتدار, موجهاً ببذل المزيد من الجهود وعدم التهاون مع أي حالة محتملة.
وأهاب سموه بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، منوهاً سموه بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لمواجهة خطر الأوبئة كافة ومن ذلك فيروس كورونا المستجد.

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