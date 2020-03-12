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حالة الطقس المتوقعة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=841937
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق ( المدينة المنورة ، الجوف ، الحدود الشمالية ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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