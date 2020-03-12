معمرة صينية عمرها 103 أعوام تهزم «كورونا»

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في تطور لافت بشأن فيروس كورونا، تعافت معمرة صينية تبلغ من العمر 103 أعوام من فيروس كورونا، بعد علاج استمر 6 أيام في مدينة ووهان.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المعمرة “تشانغ جوانغفن” خرجت من المستشفى بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث تعتبر المرأة الصينية، المريض الأكبر سناً الذي يتعافى من فيروس كورونا في الصين، بزيادة عامين عن الحالة التي تعافت سابقاً.

وقال الدكتور “زينج” وهو المشرف على علاج “تشانغ” إنه جرى علاج السيدة في أقل من أسبوع؛ لأنها لم تكن تعاني من العديد من الأمراض المزمنة.

وجرى تشخيص السيدة بالمرض الخطير في الأول من الشهر الجاري في مستشفى ليووان التابع لكلية “تونغجي” الطبية في ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وكانت المرأة المصابة بكورونا، بحالة خطيرة وبالكاد تستطيع التواصل مع الأطباء عندما نُقلت للمستشفى.

وقالت “لايو زينهوي” رئيسة الممرضات في المستشفى: إن الممرضين كانوا يقدمون لها الطعام بالملعقة ويقومون بتغيير الحفاضات لها.

وأضافت لايو: “تعافت السيدة تشانغ تدريجيًا بعد تقديم الرعاية لها كل ساعة وعمل جلسات تغذية طبيعية لها، حيث أحبت الجدة تقدير الممرضين لها، وكانت تبتسم وتحرك رأسها عندما أخبروها أنها تبدو جميلة وجذابة”.