«كلوب» يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال

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http://almnatiq.net/?p=841947
المناطق_وكالات

علق المدير الفني الألماني لليفربول، يورغن كلوب، على الخسارة التى لحقت بفريقه أمام أتلتيكو مدريد، والتى أدت لخروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا. علق المدير الفني الألماني لليفربول، يورغن كلوب، على الخسارة التى لحقت بفريقه أمام أتلتيكو مدريد، والتى أدت لخروجه من منافسات دوري أبطال أوروبا

وأوضح أن الفريق وقع في أخطاء فادحة جعلت أتلتيكو مدريد يحرز الأهداف، في حين لم يستطيع فريقه الوصول لمرمى الخصم

وأكد أن أداء فريقه كان متميزًا، إلا أنه وجد صعوبات كثيرة أعاقته في إحراز الأهداف، وجاءت النتيجة مخيبة للآمال

يذكر أن أتلتيكو مدريد فاز على ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدفين

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