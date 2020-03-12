أمانة تبوك تستعد لمواجهة التقلبات المناخية على المنطقة

المناطق- تبوك

استعدت أمانة منطقة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي من المتوقع أن تبدأ من فجر اليوم وحتى يوم الأحد القادم بـ 300 عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.

حيث قامت الأمانة وبتوجيه من أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق بتوزيع 30 صهريج مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع 4 جرافات على نقاط تجمع المياه و8 مضخات شيب على نقاط التجمع و16 مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار لمباشرة المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جار العمل عليه من قبل مشاريع تصريف مياه الأمطار حرصا على السلامة.

وبينت الأمانة أنه بناء على ماورد في وقت سابق من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات وتوقعات عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) فقد أنهت استعداداتها لمواجهة هذه الحالة المناخية.