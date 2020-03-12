احدث الأخبار

أمانة تبوك تستعد لمواجهة التقلبات المناخية على المنطقة
أبرز المواد
 النيابة العامة تشترط على المسافرين تقديم المعلومات عن وجهة السفر
أبرز المواد
 مكافحة “شائعات كورونا”..أبل تقدم حلًّا عبر تطبيقها الإخباري
أبرز المواد
 «كلوب» يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال
أبرز المواد
 معمرة صينية عمرها 103 أعوام تهزم «كورونا»
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يوّجه برفع مستوى الوعي لمواجهة فيروس كورونا وتأجيل جميع الفعاليات والملتقيات
أبرز المواد
 تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى فرنسا للمواطنين الراغبين في العودة
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 لجنة منظمة التعاون الإسلامي بقيادة المملكة تبحث مع مندوبة بريطانيا سبل توفير الحماية لمسلمي الروهينجا
أبرز المواد
 النقل البحري تستأجر 6 ناقلات نفط عملاقة لنقل النفط السعودي إلى أمريكا
أبرز المواد
 إنتاج حقل الخفجي بالمنطقة المقسومة سيتخطى 175 ألف برميل يوميا بنهاية 2020
أبرز المواد
 إيقاف دوري السلة الأمريكي بعد إصابة أحد اللاعبين بـ”كورونا”
أبرز المواد
أمانة تبوك تستعد لمواجهة التقلبات المناخية على المنطقة

أمانة تبوك تستعد لمواجهة التقلبات المناخية على المنطقة

أبرز المواد
النيابة العامة تشترط على المسافرين تقديم المعلومات عن وجهة السفر

النيابة العامة تشترط على المسافرين تقديم المعلومات عن وجهة السفر

أبرز المواد
مكافحة “شائعات كورونا”..أبل تقدم حلًّا عبر تطبيقها الإخباري

مكافحة “شائعات كورونا”..أبل تقدم حلًّا عبر تطبيقها الإخباري

أبرز المواد
«كلوب» يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال

«كلوب» يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال

أبرز المواد

أمانة تبوك تستعد لمواجهة التقلبات المناخية على المنطقة

http://almnatiq.net/?p=841955
المناطق- تبوك
استعدت أمانة منطقة تبوك لمواجهة التقلبات الجوية التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي من المتوقع أن تبدأ من فجر اليوم وحتى يوم الأحد القادم بـ 300 عامل و 58 معدة ثقيلة لتصريف مياه الأمطار فيما ستعمل الأمانة على مضاعفة أعداد المشرفين والعمالة والمعدات في وقت الذروة لمعالجة جميع نقاط تجمع المياه.
حيث قامت الأمانة وبتوجيه من أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق بتوزيع 30 صهريج مياه على مناطق تجمعات المياه وتوزيع 4 جرافات على نقاط تجمع المياه و8 مضخات شيب على نقاط التجمع و16 مضخة سحب عند نقاط التجمع وذلك ضمن الخطط الموضوعة لخطة الأمطار لمباشرة المواقع الحرجة والصغيرة لتجمع مياه الأمطار والتي جار العمل عليه من قبل مشاريع تصريف مياه الأمطار حرصا على السلامة.
وبينت الأمانة أنه بناء على ماورد في وقت سابق من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذيرات وتوقعات عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك مع توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح نشطة مثيرة لأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل على (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج، تيماء) فقد أنهت استعداداتها لمواجهة هذه الحالة المناخية.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تشترط على المسافرين تقديم المعلومات عن وجهة السفر

النيابة العامة تشترط على المسافرين تقديم المعلومات عن وجهة السفر
مكافحة “شائعات كورونا”..أبل تقدم حلًّا عبر تطبيقها الإخباري

مكافحة “شائعات كورونا”..أبل تقدم حلًّا عبر تطبيقها الإخباري
«كلوب» يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال

«كلوب» يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*