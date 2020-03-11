أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة

المناطق - أبها

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد .

و جاء التوجيه بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الانشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم ،والمطابخ ،ومحلات الحلاقة ،والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية.

و ألزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

و شمل ذلك توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في دورات المياه و الموقع التجاري عموما إضافة الى المجمعات التجارية .

فيما اتخذت الأمانة و بلدياتها إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمرافق العامة ، حيث شرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم إضافة الى تخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.

كما ستنفذ الأمانة و بلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية و سيتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين ،التي قد تصل إلى الإغلاق ، حيث ستشمل الجولات جميع مدن و محافظات المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.