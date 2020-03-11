وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد .
و جاء التوجيه بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الانشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم ،والمطابخ ،ومحلات الحلاقة ،والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية.
و ألزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.
و شمل ذلك توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في دورات المياه و الموقع التجاري عموما إضافة الى المجمعات التجارية .
فيما اتخذت الأمانة و بلدياتها إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمرافق العامة ، حيث شرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم إضافة الى تخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.
كما ستنفذ الأمانة و بلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية و سيتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين ،التي قد تصل إلى الإغلاق ، حيث ستشمل الجولات جميع مدن و محافظات المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.
لمكافحة فايروس كورونا ..
أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة
وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد .
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