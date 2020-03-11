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أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة

أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة

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أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة

أمين منطقة عسير يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتعزيز الصحة العامة
http://almnatiq.net/?p=842078
المناطق - أبها

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد .
و جاء التوجيه بتعميم ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية على جميع الانشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم ،والمطابخ ،ومحلات الحلاقة ،والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية.
و ألزام جميع الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.
و شمل ذلك توجيه الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في دورات المياه و الموقع التجاري عموما إضافة الى المجمعات التجارية .
فيما اتخذت الأمانة و بلدياتها إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمرافق العامة ، حيث شرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم إضافة الى تخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.
كما ستنفذ الأمانة و بلدياتها التابعة حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية و سيتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين ،التي قد تصل إلى الإغلاق ، حيث ستشمل الجولات جميع مدن و محافظات المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.

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