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أمانة عسير تتلف 261 كجم من المنتجات غذائية الفاسدة

أمانة عسير تتلف 261 كجم من المنتجات غذائية الفاسدة

منطقة عسير
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أمانة عسير تتلف 261 كجم من المنتجات غذائية الفاسدة

أمانة عسير تتلف 261 كجم من المنتجات غذائية الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=842081
المناطق - أبها

أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير 261 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة ، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية لضبط سلامة الاسواق، وقد أسفرت هذه الحملات عن غرامات وإغلاقات طالت عدد من المنشآت المخالفة .
و  أوضح  أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فرق الرقابة المسائية تمكنت من تنفيذ عدة جولات، وحملات تفتيشية ورقابية، وذلك ضمن خطة الأمانة الرقابية التي يتم تطبيقها على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة .
مشيراً  إلى أن الفرق التفتيشية قد رصدت خلال جولاتها عدداً من المخالفات الصحية ومن ضمنها مواد غذائية مجهولة المصدر ، و سوء نقل و تخزين المواد الغذائية ، إضافة الى تدني مستوى النظافة  و عدم الالتزام بالزي الرسمي .
مُبيناً بأنه قد تم اتخاذ الإجراء النظامي حيال تلك المخالفات المرصودة والتي تمثلت في إغلاق 8 منشآت مخالفة .
مضيفاً الى ان تلك الجهود تأتي ضمن حملة الرقابة البلدية و التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية و القروية ، بهدف التأكد من سلامة الأسواق بمدن المملكة و تطبيق الاشتراطات الصحية لتعزيز السلامة الغذائية .
و دعت أمانة منطقة عسير الجميع بالتعاون مع الأمانة و بلدياتها التابعة لها عن طريق الإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى عبر رقم البلاغات الموحد 940 .

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