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وزارة الموارد البشرية : نصائح وإرشادات عامة للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في بيئة العمل

وزارة الموارد البشرية : نصائح وإرشادات عامة للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في بيئة العمل

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وزارة الموارد البشرية : نصائح وإرشادات عامة للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في بيئة العمل

وزارة الموارد البشرية : نصائح وإرشادات عامة للقطاعين العام والخاص للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في بيئة العمل
http://almnatiq.net/?p=842090
المناطق - واس

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سلامة صحة العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد19″، وحرصًا منها على ضرورة اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتقديم التعليمات الإرشادية اللازمة للجهات الحكومية وأرباب العمل والعاملين والموظفين.
وشددت الوزارة على أهمية التقيد واتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية منه، وضرورة الإبلاغ عن الحالات المصابة من خلال الاتصال على مركز الاتصال بوزارة الصحة (937).
وأشار إلى اتباع معايير وإجراءات الصحة والسلامة،وهي اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من الدول المصنفة بأنها دول ينتشر فيها الفيروس إلى حين انقضاء 14 يوما من دخولهم المملكة دون ظهور أعراض صحية ، والتعقيم المستمر للأسطح التي يكثر استخدامها مثل أجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، والتأكد من توافر الكمامات للمصابين بسيلان الأنف أو السعال ،إضافة إلى العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واستبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد حين يتطلب الأمر ، وشجيع العاملين على استشارة طبيب الرعاية الصحية مبكرا عند ظهور أي أعراض للمرض، كالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض نزلات البرد، وعلى صاحب العمل أو الجهة الحكومية حث الموظفين الذين يُشكّ بإصابتهم بالفيروس بالإفصاح عن ذلك وزيارة الطبيب للاطمئنان ولمنحهم إجازة صحية إذا تطلب ذلك ،وتوفير معقمات الأيدي في أماكن بارزة في مقرات العمل، وتعزيز غسل اليدين بشكل منتظم من قبل الموظفين والعملاء، مع الحث على تجنب المصافحة باليد وتكثيف الوسائل التوعوية وعرض الملصقات التي تعزز الوقاية الصحية ، والحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.

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