أمير الرياض يستقبل المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني

الرياض - فلاج الشعيفاني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران يرافقه مسؤول حساب الإمارة بمركز المعلومات الوطني عبدالمحسن الصالحي.

وخلال الاستقبال دشن سمو أمير منطقة الرياض مرصد البيانات الأمنية الذي يتيح لسمو أمير المنطقة الاطلاع على البيانات الخاصة بالجهات والقطاعات الأمنية وقياس مستوى أداء الخدمات في تلك الجهات بمنطقة الرياض كمرصد السجون والمرور والأحوال المدنية والتركيبة السكانية ، حيث تم بناء وتطوير وتهيئة المرصد من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني بمنطقة الرياض.

وثمن سمو أمير منطقة الرياض جهود كافة القائمين على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على ما تم تحقيقة من تطور تقني متقدم يحقق لرؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

وحضر الاستقبال مدير الشؤون الخاصة لسمو أمير منطقة الرياض الأستاذ محمد بن معيض البحير.