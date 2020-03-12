“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تعلّق الدوام في مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة

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صدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتعليق الدوام في جميع مراكز الرعاية النهارية ومراكز التأهيل المهني العامة والخاصة التابعة للوزارة بالمملكة وذلك لحين استئناف الدراسة من قبل وزارة التعليم.

ويأتي ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس “كورونا” الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره, وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من الخدمات الإيوائية للوزارة وضمان سلامتهم.