بتوجيه أمير تبوك.. اللجنة الرئيسية للدفاع المدني تعقد اجتماعها للحالة المطرية

المناطق- تبوك- علي العميري:

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقه تبوك تم عقد اللجنه الرئيسيه للدفاع المدني بمقر أماره المنطقه اليوم وبحضور أعضاء اللجنه الرئيسيه حيث تم إستعراض محاور الاجتماع المعده من قبل الدفاع المدني والاطلاع على الاستعداد والتهيؤ والجاهزيه من قبل كافه الجهات الحكومية لمواجهة حالات الطوارئ ومن ضمنها الحاله المطرية التي قد تهطل على منطقه تبوك خلال هذه الفترة وتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها في الاجتماع كلا فيما يخصه