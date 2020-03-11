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برنامج توعوي عن طرق الوقاية من فيروس” كورونا “بمحافظة العقيق

برنامج توعوي عن طرق الوقاية من فيروس” كورونا “بمحافظة العقيق
http://almnatiq.net/?p=842182
المناطق-الباحة

نفذ الكادر الطبي القائم على حملة الوقاية من فيروس كورونا الجديد ( COVID-19) بمستشفى العقيق العام اليوم ، برنامجًا توعويًا عن طرق الوقاية من الفيروس, بحضور محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, وعددًا من مدراء الدوائر الحكومية, وذلك بمقر المحافظة.
وأوضح مدير مستشفى العقيق العام علي دخيل الله الغامدي أن البرنامج يهدف إلى توعوية المجتمع وتعليمه طرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) وكيفية الحد من انتشاره والطرق الصحيحة لاستخدام المعقمات بعد مخالطة الآخرين, والمحافظة على النظافة بشكل عام وفي مختلف جوانب الحياة, مؤكداً أنه لم يسجل أي حالة في المحافظة.
وفي نهاية البرنامج شكر الدكتور العتيبي مستشفى العقيق على تعاونه الدائم والبنّاء لنشر الثقافة الصحية الملائمة، مؤكدًا ما يقوم به المستشفى من دور إيجابي ومثمر يُظهر الحرص على مد جسور التعاون المشترك لرفع درجة الوعي وتبني الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة.

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