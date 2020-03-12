مدير تعليم البكيرية يزور مركز التدريب التربوي والإبتعاث ويطلع على قاعات التعلم عن بعد

البكيرية - محمد المسلم

وقف سعادة مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح صباح اليوم الخميس، على التجهيزات والأستعدادات لتطبيق والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة «المدرسة الافتراضية» خلال زيارته لمركز التدريب التربوي والإبتعاث بعد صدور قرار تعليق الدراسة في كل مدارس التعليم العام وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ورئيس قسم التدريب التربوي والإبتعاث الأستاذ محمد بن صالح الزبن والقيادات التعليمية .

واطلع مدير التعليم على عمل إدارة الأزمات التربوية ، وطريقة بث قنوات عين المباشر للدروس لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 19 قناة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا، وعلى أن تُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: ‪youtube.com/dorosien

وأوضح رئيس قسم التدريب التربوي والإبتعاث الأستاذ محمد بن صالح الزبن أنه بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا بدأت الإدارة بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استمرار سير العملية التعليمية إضافة إلى المهام التي يباشرها مركز التدريب التربوي والإبتعاث وبالتعاون مع قسم تقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية -تقنية التعليم- خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور وأكد “الزبن” أن الأقسام المعنية تواصل عملها لإيصال رسالة التعليم عبر منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات لاستمرار العملية التعليمية.

في ختام جولة مدير التعليم الدكتور خالد الراجح على مركز التدريب التربوي والابتعاث شملت القاعات المركزية وقاعات ورش العمل وقاعات التعلم عن بعد أعرب عن شكره وتقديره للمساعد الأستاذ عبدالله العقيلي ولإدارة شؤون المباني ولقسم التدريب التربوي والابتعاث على جهودهم المبذولة في تهيئة قاعات التدريب وتجهيزها للتعلم عن بعد موضحًا أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمرارًا لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير بدائل مناسبة لاستمرار العملية التعليمية .